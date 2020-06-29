موعد مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:34 ص
برشلونة وأتليتكو
برشلونة وأتليتكو
أحمد عصام



يستضيف فريق برشلونة نظيره فريق أتليتكو مدريد يوم الثلاثاء المقبل 30 يونيو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :- 

ويحتل البارسا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة بعد تعادله في المباراة الأخيرة مع فريق سيلتا فيجو بنتيجة هدفين مقابل هدفين، بينما يحل فريق أتليتكو مدريد في المركز الثالث برصيد 58 نقطة. 

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد :- 

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة تلك المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتليتكو مدريد عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد :- 

وسوف تقام المباراة بين فريق برشلونة وفريق اتليتكو مدريد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

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