إدارة بيراميدز تتعهد بحل الأزمة بين نجم الفريق و الزمالك









أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن حصل رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور على وعد من أحد مسؤولي فريق بيراميدز بحل أزمة نجم الفريق.





وقد كلف رئيس نادي الزمالك لجنة للمتابعة مع إدارة بيراميدز لحل أزمة الواقعة بين الفريق وحارس المرمي أحمد الشناوي، وذالك بعد حصوله القلعة البيضاء على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية الفريق في الحصول على 10 ملايين جنيه من الشناوي.





و حصل الحارس عليهم، أثناء تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وتلقي المستشار مرتضى، اتصالات من إدارة الفريق، ووعدوه بالتوصل لاتفاق وحل الأزمة.



