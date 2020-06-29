إدارة بيراميدز تتعهد بحل الأزمة بين نجم الفريق و الزمالك

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:30 ص
بيراميدز
بيراميدز
غدير أحمد


أوضح مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن حصل رئيس القلعة البيضاء المستشار مرتضى منصور على وعد من أحد مسؤولي فريق بيراميدز بحل أزمة نجم الفريق.

 وقد كلف رئيس نادي الزمالك لجنة للمتابعة مع إدارة بيراميدز لحل أزمة الواقعة بين الفريق وحارس المرمي أحمد الشناوي، وذالك بعد حصوله القلعة البيضاء على حكم من الاتحاد المصري لكرة القدم بأحقية الفريق في الحصول على 10 ملايين جنيه من الشناوي.

 و حصل الحارس عليهم، أثناء  تجديد عقده الذي لم يكتمل بعد الموافقة على انتقاله لنادي بيراميدز، وتلقي المستشار مرتضى، اتصالات من إدارة الفريق، ووعدوه بالتوصل لاتفاق وحل الأزمة.

ويذكر أن استقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور جميع اللاعبين لتحليل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك بعد اكتشاف إصابة محمد عواد حارس مرمى الفريق، خاصة أنه كان مخالطا لعدد من اللاعبين داخل الفريق قبلها بأيام قليلة.

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