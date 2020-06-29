هاني سلامة عن مسلسل ''الاختيار": لحظة استشهاد منسي أبكتني كثيرًا





أعرب الفنان هاني سلامة عن سعادته بتواجد عمل مثل مسلسل "الاختيار" وفيلم ''الممر" مؤكدًا أنهما مشرفان لمصر، وذلك خلال استضافته في المؤسسة المصرية الأمريكية بكاليفورنيا.وتحدث هاني سلامة قائلاً: "فيلم (الممر) ومسلسل (الاختيار) عظيم جدًا وآثر على الجميع حتى الجيل الصغير مثل بنتي الصغيرة التي استمتعت بمشاهدتهم".وتابع: "مسلسل الاختيار أبكاني كثيرًا، خصوصًا آخر ثلاث حلقات ولحظة إستشهاد المنسي، مصر يصنع ضدها خطط ومؤامرات لكن جيشها وشعبها العظيم متماسك وله تاريخ وسيظل صامد".والجدير بالذكر أن آخر أعمال هاني سلامة الدرامية مسلسل "قمر هادي"،وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رؤوف عبد العزيز،ﺗﺄﻟﻴﻒ إسلام حافظ،بطولة يسرا اللوزي،داليا مصطفى،حمزة العيلي،محمد علاء،مريم حسن.ويستعد هاني سلامة للمشاركة في فيلم "الكاهن" بطولة درة، هانى سلامة، ومحمد ممدوح وجارى اختيار الأبطال المشاركين في العمل والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج عثمان أبو لبن.