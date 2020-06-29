جالتا سراي يبدأ مفاوضات ضم تريزيجيه هذا الصيف





أشارت تقارير صحفية تركية اليوم أن نادي جالتا سراي بدأ مفاوضات ضم اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه المحترف ضمن صفوف نادي أستون فيلا الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط هجوم الفريق بالموسم الجديد.





وذكرت التقارير أن المفاوضات بين النادي الإنجليزي ونظيره التركي قد بدأت بالفعل من أجل ضم محمود حسن تريزيجيه حيث أجري مسؤولي جالتا سراي إتصالات مع إدارة أستون فيلا لضم تريزيجه هذا الصيف على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء نظرا لسعر اللاعب المرتفع.





وكانت تقارير تركية و إنجليزية قد أكدت أن اللاعب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه يفكر فى الرحيل عن صفوف نادي استون فيلا الإنجليزي حال هبوط النادي الي بطولة الشامبيون شيب حيث يحتل استون حاليا المركز قبل الأخير ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".



