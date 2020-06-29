برشلونة يستعيد نجم الفريق المصاب قبل موقعة أتليتكو مدريد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:01 ص
علاء خليف
تلقي الجهاز الفني لفريق برشلونة بقيادة المدربي كيكي سيتين أنباء سارة خلال الساعات الماضية، بعد استعادة جهود واحد من نجوم الفريق المصابين قبل مواجهة أتليتكو مدريد في الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وأكد النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي انتظار اللاعب سيرجي روبيرتو في تدريبات الفريق الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا بشرخ في ضلعه والتي جاءت نتيجة سقوطه بشكل خاطئ خلال مباراة ريال مايوركا.

وخاض لاعبو الفريق الأساسيين تدريبات استشفائية بعد خوض مباراة سيلتا فيجو أمس السبت.

ويواصل برشلونة استعداداته لمواجهة فريق أتليتكو مدريد غدا الاثنين، حيث يخوض مرانه الأخير، قبل المواجهة المرتقبة ضد الأتليتي والمقرر لها الثلاثاء المقبل، في الجولة 33 من بطولة الدوري الإسباني.

وتعادل برشلونة مع سيلتا فيجو 2-2 في مباراة الجولة الماضية بالدوري الإسباني، ويتصدر الفريق ترتيب الليجا برصيد 69 نقطة بفارق نقطة عن فريق ريال مدريد صاحب المركز الثاني بـ68 نقطة.

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