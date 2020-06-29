طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية





ظهرت موجة من الإنتقادات لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وعلى ضوء ذلك قام نجم المقاولون العرب بتوجيه رسالة نارية لهؤلاء، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا : "بالنسبة للناس اللى بتقول إنى لو جيت الأهلى هكون صفقة فاشلة، أنا مش هرد عليكو غير فى الملعب، هتعرفوا بعدها إذا كانت فاشلة أو ناجحة والتوفيق للجميع".





ويكثف النادي الأهلي مفاوضاته خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد.



