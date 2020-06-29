طاهر محمد يرد على منتقدي انتقاله إلى الأهلي بعبارات قوية

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:00 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أمل الحلفاوي

ظهرت موجة من الإنتقادات لصفقة انتقال طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلى ضوء ذلك قام نجم المقاولون العرب بتوجيه رسالة نارية لهؤلاء، وكتب عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا : "بالنسبة للناس اللى بتقول إنى لو جيت الأهلى هكون صفقة فاشلة، أنا مش هرد عليكو غير فى الملعب، هتعرفوا بعدها إذا كانت فاشلة أو ناجحة والتوفيق للجميع".

ويكثف النادي الأهلي مفاوضاته خلال الفترة الحالية من أجل الحصول على خدمات طاهر محمد.

وكان طلب مسئولو المقاولون العرب 40 مليون جنيه للتفريط في طاهر، ولكن الأهلي عرض لاعبين في الصفقة ومبلغ مالي.

أخبار تهمك

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ حوالي 5 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

بيكيه يبعث رسالة لجماهير برشلونة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 12 ساعة

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

03:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن