رضوى الشربيني عن يوسف الشريف: "فنان محترم وعنده مبادئ"





ردت الإعلامية رضوى الشربيني، على الانتقادات التي تعرض لها النجم يوسف الشريف بعد تأكيده بعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.وغردت رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر" قائلة: "فنان محترم و عنده مبادئ، وله فكره اللي هو حر فيه".وتابعت: "هو حر.. لا أجبر حد إنه يعمل زيه ولا أجبر حد إنه يتفرج عليه".والجدير بالذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس"، ‎وكانت قد أنهت الموسم الرابع من برنامجها قبل شهر رمضان، وحتى الآن لم تعلن موعد عودة الموسم الخامس.