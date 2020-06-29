أول تعليق من كريم عبد العزيز على دوره في "الاختيار 2".. ويعد الجمهور بمفاجأة (صورة)





نشر الفنان كريم عبد العزيز، صور البوستر غير الرسمي لمسلسل "الاحتيار 2" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب كريم عبد العزيز قائلًا: "تسلموا علي كل الحب والدعم دا وإن شاء الله تشوفوا حاجة قوية جدًا .. ملحوظة : صور غير رسمية".قصة مسلسل "الاختيار"يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.أبطال مسلسل "الاختيار"يشارك في بطولته كل من أمير كرارة كل من أحمد العوضي، فادي خفاجة، هادي خفاجة، كريم العمري، كريم محجوب، عصام السقا، كريم عبد الجواد، محمد عز، محمد هاني، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وآخرون، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنيرجي.