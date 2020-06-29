الأهلي يحاول إقناع فايلر بشروط تجديد عقده





كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي وعلى رأسهم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء يضغطون على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذلك من أجل التجديد لمدة موسمين وليس لمدة موسم واحد.





وتوجد رغبة كبيرة من جانب المدير الفني السويسري أن تكون فترة تجديده مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد فقط وذلك من أجل تقييم الأمور والملفات داخل الأهلي في المرحلة المقبلة بدلا من التوقيع لمدة موسمين.







