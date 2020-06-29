الأهلي يحاول إقناع فايلر بشروط تجديد عقده

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:14 ص
فايلر
فايلر
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الأهلي وعلى رأسهم خالد مرتجي عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء يضغطون على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذلك من أجل التجديد لمدة موسمين وليس لمدة موسم واحد.

وتوجد رغبة كبيرة من جانب المدير الفني السويسري أن تكون فترة تجديده مع المارد الأحمر لمدة موسم واحد فقط وذلك من أجل تقييم الأمور والملفات داخل الأهلي في المرحلة المقبلة بدلا من التوقيع لمدة موسمين.


كما توجد العديد من المحاولات من جانب إدارة الأهلي وتحديدا من خالد مرتجي الذي يقود هذا الملف من التوقيع مع رينيه فايلر لمدة موسمين وإقناع المدير الفني السويسري بتوفير أكبر قدر من الاستقرار داخل الفريق ومنحه جميع الصلاحيات لتطبيق خطة واستراتيجية طويلة المدى.

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