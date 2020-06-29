تغريم النجم الساحلي مليون ونصف مليون دولار بسبب كوليبالي





ذكرت تقارير صحفية تونسية عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وقع عقوبات بالغرامة على نادي النجم الساحلي التونسي بسبب شكوى الأهلي في قضية الإيفواري الهارب سليمان كوليبالي.





وأفاد موقع راديو IFM التونسي بأن إدارة النجم الساحلي تلقت إخطاراً من لجنة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يقضي بمنع الفريق من المشاركة في فترة سوق الانتقالات لثلاث فترات حتى سداد مستحقات الفريق لنجمه الفنزويلي داروين جونزاليس والمقدرة بـ200 ألف دولار.









وأكد الموقع لتونسي أن هذا القرار صدر بالإضافة إلى القضية التي رفعها الأهلي من أجل المطالبة بالغرامة لصالحه بعد إخلال الإيفواري سليمان كوليبالي بالتزاماته مع الفريق الأحمر عام 2017، حيث طالب الأهلي بالأقساط المتبقية من قيمة الغرامة والتي تبلغ أكثر من مليون ونصف المليون دولار.







