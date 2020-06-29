بعد الفوز على إسبانيول.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني

الإثنين 29/يونيو/2020 - 04:08 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي

تمكن نادي ريال مدريد، من تحقيق الفوز على نظيره إسبانيول، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

أحرز كاسميرو هدف ريال مدريد الوحيد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيما.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 71، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سقط في فخ التعادل في الجولة ذاتها أمام سيلتا فيجو.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة

ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

أخبار تهمك

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 11 ساعة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ حوالي 4 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 7 ساعات

الصحة تزف بشرى عن أول دواء مصنع محليا لعلاج كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 6 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. زلزال يضرب محافظتي القاهرة والجيزة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

منذ أقل من ساعة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. موعد استئناف الدوري المصري

منذ حوالي 8 ساعات

بيكيه يبعث رسالة لجماهير برشلونة

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ

04:07 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن