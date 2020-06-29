بعد الفوز على إسبانيول.. موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني





تمكن نادي ريال مدريد، من تحقيق الفوز على نظيره إسبانيول، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





أحرز كاسميرو هدف ريال مدريد الوحيد، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من كريم بنزيما.





وبهذا الفوز يرتفع رصيد ريال مدريد إلى النقطة 71، يحتل بها صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب المركز الثاني، والذي سقط في فخ التعادل في الجولة ذاتها أمام سيلتا فيجو.





موعد مباراة ريال مدريد المقبلة





ويلتقي ريال مدريد أمام نظيره خيتافي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



