الزمالك يقترب من التعاقد مع ثنائي مفاجئ









اقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من التعاقد مع ثنائي مفاجئ، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ويرغب الزمالك في ضم ثنائي بيراميدز رجب بكار وعبد الله بكرى، من أجل ضمهم خلال الفترة المقبلة.





وأشارت تقارير صحفية، أن مسؤولي الزمالك بقيادة الثلاثى أحمد مرتضى وأمير مرتضى وفاروق جعفر، يكثفون المفاوضات مع بيراميدز من أجل ضم بكار وبكري.





وتابعت التقارير، أن الزمالك عرض على بيراميدز إمكانية دخول صفقات تبادلية ضمن انتقال الثنائي إلى القلعة البيضاء.



