جوارديولا يكشف مصيره مع السيتي بعد خسارة البريميرليج

تحدث الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن مستقبله مع السيتيزن، وتجديد تعاقده مع الفريق في الفترة المقبلة، بعد خسارة لقب الدوري الإنجليزي لصالح فريق ليفربول بالموسم الحالي.





وأكد جوارديولافي تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" أنه يشعر بالراحة داخل نادي مانشستر سيتي، مبديًا استعداده بحماس لاستكمال الموسم الحالي، وخوض منافسات الموسم الجديد وبذل قصاري جهده لتحقيق النجاحات مع الفريق الإنجليزي.





وأِشار أنه لا يفكر في مستقبله مع مانشستر سيتي حاليًا، مؤكدًا أن تركيزه ينصب على الارتباطات الهامة للفريق في الجزء المتبقي من الموسم الحالي،و منها مباراته ضد نيوكاسل يونايتد في ربع نهائي كأس إنجلترا، ورغبته في تحقيق الفوز.





ولم يكشف المدرب الإسباني بوضوح عن موقفه من تجديد عقده مع مانشستر سيتي، والذي ينتهي في الموسم المقبل.



