شريف منير: "دقني" السبب في عدم تجسيدي دور الرائد رامي حسنين في "الاختيار"





أبطال مسلسل "الاختيار"



كشف الفنان شريف منير، النقاب عن أنه كان من المفترض أن يقوم بدور البطل الشهيد رامي حسنين في مسلسل "الاختيار" الذي تم عرضه في رمضان الماضي.وتابع شريف منير خلال لقائه في برنامج "Show Time" مع الاعلامية مها الصغير قائلاً: "تم عرض دور الرائد رامي حسنين وأعجبت بالدور كثيرًا وكنت أتمنى المشاركة في مثل هذا العمل ولو بمشهد صغير".وأضاف: "وكان من المفترض ذهابي للتصوير بالفعل بعد يومين من قراءتي للورق، ولكن اكتشفت أثناء جلوسي بالمطبخ أن (دقني) طويلة".واختتم: "اتصلت بالمخرج بيتر ميمي، وسألته هل ينفع أصور بها قالي لأ وحاول تحلقها لكن مع الأسف مكنش ينفع لأني كنت بصور مسلسل تاني بالفعل، وأحمد صلاح حسني قام بالدور ببراعة".قصة مسلسل الاختياريتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجيويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.