"ربنا يرحمك يا حبيبي".. إيمي طلعت زكريا تستعيد ذكرياتها مع والدها





استعادت الفنانة الشابة إيمي طلعت زكريا، ذكرياتها مع والدها الفنان طلعت زكريا، حيث نشرت صورة له منذ قليل عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وعلقت قائلة: "طاطا حبيبي اللي هيفضل ضحكته قدام عيني طول العمر.. ربنا يرحمك يا حبيبي وتكون مبسوط من كل الناس اللي بتحبك وتدعيلك".يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا، مسلسل "بنت القبائل" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي.وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة حنان مطاوع وهاجر الشرنوبي ومحمد رياض ومدحت تيخا، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الطويلة ذات 60 حلقة.