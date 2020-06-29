دنيا سمير غانم عبر "إنستجرام": "جمهوري حبيبي بيدلعني"









وعلقت دنيا سمير غانم على الصورة قائلة: "جمهوري حبيبي بيدلعني ماشاء الله وحشتوني كتير".



وحازت الصورة على الكثير من الاعجابات وعلق الجمهور قائلاً:" قمر بجد بحبك اوي" ، وكتب معجب آخر:"ماشاء الله قمر 14" .



يذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في النسخة الإعلانية لحملة تبرعات مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، بأغنية تحمل رسالة شكر من القلب إلى كل من يساهمون بالتبرعات لدعم المرضى، خاصة مرضى القلب في ظل هذه الظروف الصعبة، لاحتياجهم رعاية مستمرة وخدمة دقيقة على مدار الساعة حتى في وقت الأزمات لإنقاذ حياتهم والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

نشرت الفنانة دنيا سمير غانم، صورة مهداة لها من قبل الجمهور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".