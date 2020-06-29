أول تعليق لناهد السباعي على الهجوم عليها بسبب دفاعها عن تصريحات يوسف الشريف





عبرت الفنانة ناهد السباعي، عن استيائها إزاء الانتقادات التي تتعرض لها بعد دفاعها عن النجم يوسف الشريف وتصريحاته التي أكد خلالها تبعدم قبوله تمثيل المشاهد الساخنة وذلك خلال لقائه مع الاعلامي رامي رضوان.وقالت ناهد السباعي، خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج ''القاهرة الآن": "أنا بدافع عن حرية الناس كلها طول ما هي مش بتتعارض مع حريتي".وتابعت: "اشمعنا يوسف مش متقبلين حريته مع أنكم بتدافعوا عن حريات كتير، ليه تنتقدوا انسان عنده حريات مختلفة عنكم ودي حرية اختيار".وأضافت: "كل واحد حر في رأيه وأنا ضد هجومكم على يوسف اللي مش عاجبه ميشتغلش، يوسف نجم كبير حقق وهيحقق نجاحات كبيرة".يذكر أن آخر أعمال ناهد السباعي مشاركتها في مسلسل "النهاية" بدور رضوى زوجة المهندس زين، وتدور أحداثه حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.