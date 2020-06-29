ترتيب الدوري الإيطالي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:40 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
غدير أحمد
 

اختتمت مساء أمس الأحد، مباريات الأسبوع الـ28 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي، والتي يتصدر فريق يوفنتوس فى الوقت الحالى.

وتواصل الصراع بين الثلاثي يوفنتوس ولاتسيو وإنتر ميلان على اللقب، حيث نجحت الثلاثي في تحقيق الفوز خلال الجولة ال 28، ليستمر البيانكونيري في الصدارة الترتيب.

حقق ميلان فوزًا هامًا للغاية على روما ارتفع به للمركز السابع، وكذلك إنتر ميلان أمام بارما بالفوز بنتيجة 2-1 وحصد 3 نقاط رفعت رصيده إلى 61 نقطة، ويبتعد عن يوفنتوس متصدر جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بـ8 نقاط.

 وقد جاء ترتيب الدوري الإيطالي عقب انتهاء مباريات اليوم كالتالى:-

1- يوفنتوس 69 نقطة.

2- لاتسيو 65 نقطة.

3- انتر ميلان 61 نقطة.

4- أتالانتا 57 نقطة.

5- روما 48 نقطة.

6- نابولي 45 نقطة.

7- ميلان 42 نقطة.

8- بارما 39 نقطة.

9- هيلاس فيرونا 39 نقطة.

10- كالياري 38 نقطة.

11- بولونيا 37 نقطة.

12- ساسولو 34 نقطة.

13- فيورنتينا 31 نقطة.

14-تورينو 31 نقطة.

15- أودينيزي  28 نقطة.

16- جنوى 26 نقطة.

17- سامبدوريا 26 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- بريشيا 18 نقطة.

20- سبال 18 نقطة. 

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