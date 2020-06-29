ليفربول ممنوع من اللعب على"آنفيلد".. لهذا السبب!

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:37 ص
أنفيلد
أنفيلد
علاء خليف
أصبح نادي ليفربول مهددًا بعدم اللعب على ملعبه "الأنفيلد" في مبارياته المتبقية بالموسم الحالي، وذلك بسبب احتفالات جماهير الريدز المستمرة بعد فوز الفريق بلقب الدوري الإنجليزي.


وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن ليفربول مهددًا بالحرمان من اللعب على "أنفيلد" في مبارياته القادمة، بسبب احتفالات جماهير الفريق في الشوارع والتي لم تتوقف منذ تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي بعد 30 عامًا.


وأوضحت الصحيفة أن استمرار احتفالات جماهير الليفر في شوارع المدينة قد يتسبب في منع الفريق من خوض مباريات على ملعبه هذا الموسم خوفا من حدوث حالة من الفوضي خلال مباريات الريدز هذا الموسم.


وتسببت جماهير ليفربول في حالة من الفوضي خلال الأيام الماضية ومنذ تتويج الفريق بلقب الدوري الإنجليزي، بل وكشفت تقارير صحفية عن نشوب حريق في مبني مجلس المدينة وسقوط بعض المصابين، مما دفع إدارة النادي لإدانة هذه الأحداث.


وكان ليفربول توج بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعدما تصدر ترتيب البطولة برصيد 86 نقطة، بفارق 23 نقطة عن فريق مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 63 نقطة.

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