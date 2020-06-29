وادي دجلة يضيق الخناق على الزمالك بشأن صفقة عبدالعاطي

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:34 ص
محمد عبدالعاطي
محمد عبدالعاطي
أمل الحلفاوي



عادت صفقة انتقال محمد عبدالعاطي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى الزمالك للمشهد مرة أخرى، خلال الفترة الحالية، من أجل ضمه في الصيف المقبل.

وكانت ترددت أنباء قوية عن حصول الزمالك على توقيع اللاعب فب الخفاء، قبل انهاء المفاوضات بشكل رسمي مع مسئولو وادي دجلة.

ووضع وادي دجلة عدة شروط من أجل الموافقة على رحيل عبدالعاطي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويأتي على رأس تلك الشروط، حصول دجلة على مبلغ مالى لا يقل عن 30 مليون جنيه، بالإضافة إلى ضم محمد عنتر لاعب الزمالك، علاوة على لاعب آخر على لاعب سبيل الإعارة أو البيع النهائى.

وادي دجلة يرغب في الإستفادة المادية من صفقة انتقال عبدالعاطي إلى القلعة البيضاء، من أجل إجراء مجموعة من الصفقات القوية لتدعيم صفوف الفريق.

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