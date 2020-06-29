"كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي".. أمير طعيمة يهنئ نوال الزغبي بعيد ميلادها

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:38 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

هنأ الشاعر الغنائي أمير طعيمة، الفنانة نوال الزغبي بمناسبة عيد ميلادها، حيث نشر صورة لهما عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أمير على الصورة قائلًا: "‏‎‏كل سنة وإنتي طيبة يا حبيبتي.. كل سنة وإنتي أجمل وأنجح وأسعد من اللي قبلها".

يذكر أن أخر أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، هو أحدث ألبوماتها ويضم 10 أغانٍ متنوعة، هي "صبح صبح"، و"جوه قلبه"، و"مش خايفة"، و"محاية"، و"كده باي"، و"اللي براسي عملته"، و"آه يا سيدي"، و"ميه وجع"، و"الجمال له ناسه"، و"أيام صعبة".

وتعاونت مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعرى، وعمرو المصرى وتوما والهامى دهيمة ويضم الألبوم 10 أغنيات منها 7 أغانى باللهجة المصرية.

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