أبو ريدة يتحدث عن إمكانية استضافة مصر كأس العالم 2030









كشف المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن مصر قادرة على استضافة بطولة كأس العالم 2030.









وتحدث أبوريدة في تصريحات لقناة أون تايم سبورت، قائلا:" مصر قادرة على استضافة كأس العالم 2030، وسيتم فتح باب الترشح من قبل الفيفا عام 2022".









وتابع:" يمكن لمصر التقدم بملف مشترك مع دولة أخرى لاستضافة البطولة، لو امتلكنا العزيمة أعتقد أننا سنكون قادرين على استضافة البطولة."







