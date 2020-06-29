بيكيه يبعث رسالة لجماهير برشلونة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:09 ص
بيكيه
بيكيه
عبد القادر عرابي


وجه الإسباني جيرارد بيكيه، قلب دفاع نادي برشلونة، رسالة إلى جماهير الفريق، في أعقاب تدهور مستوى ونتائج الأخير خلال الفترة الحالية، والتي توجها البلوجرانا بالتعادل مع فريق سيلتا فيجو بهدفين لكلٍ منهما، في الجولة 32 من الليجا.

وقال بيكيه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" اليوم: "تذكروا جيداً، نحن برشلونة ولم يتم حسم الأمر بعد".

وأضاف: "سنقاتل حتى النهاية، سنعود يوم الثلاثاء للقتال، ارفعوا رؤوسكم، هيا بنا جميعاً".


وتسبب تعادلبرشلونة في تعزيز صدارة ريال مدريد للبطولة، بعد أن فاز على مضيفه إسبانيول بهدف دون رد، في ختام مواجهات الجولة.

وتصدر ريال مدريد ترتيب الليجا برصيد 71 نقطة، مقابل 69 نقطة لبرشلونة، بعد نهاية مواجهات الجولة 32.
وسيستضيف النادي الكتالوني نظيره أتليتيكو مدريد غداً الثلاثاء 30 يونيو، في إطار مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني، وذلك بملعب "كامب نو".



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