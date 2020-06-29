موعد مباراة ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي





يحل نادي ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر سيتي، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول، على أرضية ملعب الاتحاد، معقل السيتيزن.





وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي مبكرًا، قبل 7 جولات من نهاية البطولة، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.





موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول



