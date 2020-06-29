"طب ده عقل".. تعليق كوميدي لأحمد السبكي على مشهد من "عزمي وأشجعان"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشر المنتج أحمد السبكي، مقطع ڤيديو كوميدي من مسلسل "عزمي وأشجان" للنجم حسن الرداد والفنانة إيمي سمير غانم.

وعلق بشكل ساخر علي الفيديو قائلًا:  "طب ده عقل"!. 

مسلسل عزمي وأشجان تدور أحداثه في إطار كوميدي حول عصابة نصب واحتيال مكونة من فردين وهما (عزمي) و(أشجان)، يتعرضان لعدد من المواقف الكوميدية أثناء قيام ضابط بتتبع جرائم النصب التي يقومان بها.

يشار أن السبكي سيدخل سباق الأضحى المقبل الأول هو بثلاثه أعمال "صاحب المقاوم" بطولة آسر ياسين ويسرا وأمينة خليل وبيومي فؤاد ومحمود عبدالمغني وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

الفيلم الثاني الجاهز أيضا هو فيلم "ديدو" وهو فيلم جرافيك في غالبيته، وبطولة جماعية لـ كريم فهمي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وهدى المفتي.

أما الفيلم الثالث فهو "توأم روحي" والذي تم الانتهاء من تصويره من 3 أيام، وصورت معظم مشاهده في العاصمة الفرنسية باريس، وهو من بطولة حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، ومن إخراج عثمان أبولبن.

https://www.instagram.com/p/CB_mVTrhbNR/?igshid=1cndq18q2vqk6

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