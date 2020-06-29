إصابة فنانة شهيرة بمرض نفسي خطير

كشفت الفنانة السورية، تولين البكري، عن معاناتها من مرض "الإضطراب ثنائي القطب" النفسي وذلك في منشور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعية "فيسبوك".





وأكدت أنها فخورة بمرضها، وتحاول مكافحته، كما قالت: "أنا مصابة باضطراب ثنائي القطب وفخورة بذلك، رغم تقلباتي المزاجية التي لا تحتمل، لحظات جنوني وصولا لاكتئابي الحاد".





وأضافت: "أنا فخورة لمكافحتي حتى اليوم ضد نوباتي، ولو خيروني ثانية لاخترته طوعا. نحن تلك الفئة القليلة من المجتمع التي تشعر أكثر، نطير فرحا لرؤية قوس قزح".