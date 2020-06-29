أرسنال يكشف سبب غياب نجمه عن لقاء شيفيلد يونايتد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:36 ص
أرسنال
أرسنال
عبد القادر عرابي


تمكن نادي أرسنال الإنجليزي من عبور عقبة شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف، في إطار مباريات ربع نهائي كأس الإتحاد الإنجليزي، في اللقاء الذي أقيم مساء أمس، بملعب برامول لين.


سجل هدفي الجانرز، نيكولاس بيبي في الدقيقة 25 وداني سيبايوس في لدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة، بينما سجل هدف شيفيلد يونايتد الوحيد دافيد ماكولدريك في الدقيقة 87.


وغاب عن لقاء أرسنال، صانع ألعاب الفريق مسعود أوزيل، بالإضافة للوكاس توريرا وكالوم تشامبرز وسيدريك سواريز وبالو ماري وبيرند لينو وجابرييل مارتينيلي.


وأوضح النادي اللندني، أن غياب أويل جاء بسبب تعرضه لإصابة طفيفة، في الوقت الذي يغيب فيه لاعب الوسط ماتيو جندوزي لأسباب تأديبية.


يُذكر أن أوزيل أحد أبرز اللاعين المرشحين للرحيل عن أرسنال خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعد خروجه من حسابات مديره الفني ميكيل أرتيتا.



وسيواجه أرسنال حامل اللقب مانشستر سيتي في الدور قبل النهائي، في الوقت الذي يواجه فيه مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في مباراة قوية.

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