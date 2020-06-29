عضو لجنة الحكام يكشف عدد التغييرات بعد عودة الدوري المصري

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:33 ص
الآتحاد المصري لكرة القدم
الآتحاد المصري لكرة القدم
محمد جمال


قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إنه سيكون هناك 5 تغييرات في مباريات الدوري المصري عقب عودته.


وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "كما سيكون هناك 3 استراحات في المباراة الواحدة عقب عودة الدوري المصري، وسيكون هناك استراحة في منتصف كل شوط بالإضافة إلى استراحة بين الشوطين".



وأشار: " من الصعب إسناد المباريات إلى حكام سيدات في الدوري الممتاز بسبب قلة عددهم".


وقال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن هناك قرار من الاتحاد بتنظيم "كورس" جديد من أجل اعتماد عدد أخر من الحكام لتقنية الفيديو.

وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "درسنا الموقف جيدًا وقررنا أن هذا الوقت هو الأنسب لاعتماد حكام فيديو لزيادة أعدادهم بسبب ضيق الفترة قبل تطبيق التقنية".

وتابع: "ستكون تلك الكورسات عبر الفيديو كونفرانس ونسعى لزيادة أعداد هؤلاء الحكام".

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