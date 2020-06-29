صلاح: مباراة مانشستر سيتي صعبة.. وأسعى للقب الهداف للمرة الثالثة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:28 ص
عبد القادر عرابي

تحدث النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، عن طمواحاته خلال المتبقي من الموسم الجاري، برغبته في التتويج بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة على التوالي، بعد تحقيق فريقه للبريمييرليج هذا الموسم.


وقال صلاح في مقابلة لشبكة "بي إن سبورتس": "كان أول سؤال تلقيته عند قدومي للريدز، ماذا تفضل، لقب الدوري الإنجليزي أم دوري أبطال أوروبا".


وتابع: "كنا على وشك الحصول على دوري الأبطال في الموسم الأول، لكننا فشلنا، وحققنا اللقب في العام التالي".
واستطرد: "كانت لدي قناعة كبيرة بقدرتي على تحقيق اللقب، وقمت بغض نظري عن جميع التعليقات، وتمكنا من تحقيق للقب بالفعل".


وواصل: "هدفي في نوريتش وثنائيتي في أرسنال كانت هامة، وأعجبني هدف نيوكاسل، شاهدته من جديد ووجدت الجماهير تقوم بالهتاف لي".


وأردف: "مانشستر يونايتد الفريق الوحيد الذي لم أهز شباكه مطلقاً، أخبرت زملائي أننا فشلنا في الفوز في الدور الأول لأنني لم أخض المباراة".

وأتم: "مباراة مانشستر سيتي صعبة، وأتمنى الحصول على لقب الهداف للمرة الثالثة على التوالي".


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