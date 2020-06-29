أروى: اعتبرت نفسي ممثلة ولست مذيعة في برنامج "رامز مجنون رسمي"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
قالت المطربة ومقدمة البرامج أروى، إن الشركة المنتجة لبرنامج رامز مجنون رسمي هي من رشحتها للمشاركة في العمل.

وأضافت خلال تصريحات صحفية: "فوجئت باتصال من الجهة المنتجة بشأن عرض بهذا الخصوص، وبعدما تقابلنا وشرحوا لي الفكرة وهي أني لن أكون ضيفة ولكن سأقوم بدور آخر هو أقرب للدور التمثيلي، وبعد عدة جلسات تحمست للفكرة، خاصة أنني درست وناقشت كل التفاصيل منذ الإطلالة الأولى وحتى نهاية الحلقة.

وأكدت أنها اعتبرت نفسها ممثلة في برنامج رامز وليست مذيعة، طبعا لأني أمثل حتى يقتنع الضيف تماما أنه في برنامج، وساعدني في ذلك أني مذيعة أصلا وكل النجوم جاؤوا لمعرفتهم بي، وبأنني مذيعة، وفعلا الإعداد تحدث مع الضيوف على هذا الأساس.

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