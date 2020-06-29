أروى: اعتبرت نفسي ممثلة ولست مذيعة في برنامج "رامز مجنون رسمي"

قالت المطربة ومقدمة البرامج أروى، إن الشركة المنتجة لبرنامج رامز مجنون رسمي هي من رشحتها للمشاركة في العمل.





وأضافت خلال تصريحات صحفية: "فوجئت باتصال من الجهة المنتجة بشأن عرض بهذا الخصوص، وبعدما تقابلنا وشرحوا لي الفكرة وهي أني لن أكون ضيفة ولكن سأقوم بدور آخر هو أقرب للدور التمثيلي، وبعد عدة جلسات تحمست للفكرة، خاصة أنني درست وناقشت كل التفاصيل منذ الإطلالة الأولى وحتى نهاية الحلقة.



