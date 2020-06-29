تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي عقب إنتهاء مباريات اليوم الأحد

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:12 ص
ليفربول وكريستال بالاس
ليفربول وكريستال بالاس
غدير أحمد


أقيم مساء أمس مباراة واحد جمعت بين واتفورد و نظيره ساوثهامبتون في الجولة الثانية والثلاثين من عمر بطولة البريميرليج.

ويحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحسم رسميًا اللقب قبل 7 جولات من النهاية، وبفارق كبير عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

أقتنص ساوثهامبتون فوزاً ثميناً من فريق واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، أحرز الهدف الأول و الثاني داني إنغز، بينما أحرز الثالث اللاعب جيمس براوس  في الدقيقة 82، وعلى الجانب الآخر أحرز يان بيدناريك هدف في مرماه في الدقيقة 79.

وقد جاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات كالتالى:-

1- ليفربول 86 نقطة.

2- مانشيستر سيتي 63 نقطة.

3- ليستر سيتي 55 نقطة.

4- تشيلسي 54 نقطة.

5- ولفرهامبتون 52 نقطة.

6- مانشستر يونايتد 49 نقطة.

7- توتنهام 45 نقطة.

8- شيفيلد يونايتد 44 نقطة.

9- أرسنال 43 نقطة.

10- كريستال بالاس 42 نقطة.

11- بيرنلي 42 نقطة.

12- إيفرتون 41 نقطة.

13- ساوثهامبتون 40 نقطة.

14-نيو كاسل يونايتد 39 نقطة.

15- برايتون البيون 33 نقطة.

16- واتفورد 28 نقطة.

17- وست هام 27 نقطة.

18- بورنموث 27 نقطة.

19- أستون فيلا 27 نقطة.

20- نورويتش سيتي 21 نقطة. 

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