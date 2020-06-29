عضو لجنة الحكام بالجبلاية يحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 02:07 ص
تقنية الفار
تقنية الفار
محمد جمال


قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوري المصري الممتاز.

وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري المصري".

وتابع: "سيكون هناك معسكرات للحكام وسيتم تقسيمهم على 3 معسكرات، وسيتم خضوع الحكام لمسحات كورونا، وفي حالة إصابة أي حكم سيتم علاجه على نفقة اتحاد الكرة".

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