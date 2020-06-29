عضو لجنة الحكام بالجبلاية يحدد موعد تطبيق تقنية الفيديو









قال ياسر عبدالرؤوف، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن اتحاد الكرة اتخذ قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو عقب عودة مباريات الدوري المصري الممتاز.





وأكد ياسر عبدالرؤوف في تصريحات ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اتخذنا قرارًا رسميًا بتطبيق تقنية الفيديو بعد عودة الدوري المصري".



