طارق السعيد: أخطأت في حق الزمالك..ساشطب فترتي في الأهلي

رفض طارق السعيد نجم الزمالك السابق التشكيك في زملكاويته، مؤكدًا أنه أخطأ في حق الجماهير البيضاء عندما إنتقل إلى النادي الأهلي الغريم للتقليدي.





وأضاف طارق السعيد في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أخبارنا: "إرتكبت خطأ عندما وقعت للنادي الأهلي قبل انتهاء عقدي بثلاثة اشهر، وذلك لأنني لم أكن ناضج بشكل كاف بسبب تعرضي لعدة ضغوطات".





وواصل: "سأشطب فترة تواجدي بالنادي الأهلي حتى يتقبل جمهور الزمالك إعتذاري، لأن حب الأبيض سيظل بداخلي مهما حدث".



