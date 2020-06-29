هل خالط محمود عزب شقيقه قبل وفاته بـ"كورونا"؟.. الفنان يجيب
الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:44 ص
سأل الإعلامي وائل الإبراشي، ضيفه عبر الهاتف الفنان الكوميدي محمود عزب، عما إن كان قد خالط شقيقه الأكبر قبل وفاته بفيروس "كوورنا".
وأجاب عزب، خلال اتصاله ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، بأنه لم يجري "مسحة" لأنه لم يكن مخالطًا لشقيقه، لكن أبناء شقيقه قاموا بإجراء مسحات للتأكد من حالتهم الصحية وتبين عدم إصابتهم بالفيروس.
كان عزب، كشف عن تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس "كوورنا المستجد"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بأبناء شقيقه يبلغوه عبر الهاتف بأن لدى والدهم فقدان في الشهية ولا يأكل ولا يشرب.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عى القناة الأولى المصرية، ان الأعراض تختلف من شخص لأخر.
وأشار إلى أن شقيقه أهمل الذهاب للطبيب في البداية، فظل حوال 5 أيام على هذا الوضع وبعد أن تم اصطحابه للطبيب واجرائه الإشاعات اللازمة اكتشفوا أن الرئة مصابة بالفيروس.
وأوضح محمود عزب أن حالة شقيقه ساءت بعد ذلك مباشرة إلى أن توفاه الله تعالى، مطالبًا الجميع بالحذر والحيطة ومراجعة الطبيب في حال شعورهم بأي أعراض.