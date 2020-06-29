مايا مرسي: المرأة كانت خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة خلال 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:25 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن 30 يونيو كانت ثورة شهدت مشاركة سيدات مصر، ففي هذه الثورة ثارت المرأة المصرية على كل من سولت له نفسه العمل على انتقاص حقوق المرأة. 

وتابعت "مرسي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الأحد، أن المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو كانت خط الدفاع الثالث بعد الجيش والشرطة، لافتة إلى تحرك المرأة في ثورة 30 يونيو كانت تاريخي، وأوقف أي محاولة لعودة المرأة المصرية إلى الخلف. 

ولفت إلى أن القيادة السياسية تحترم المرأة المصرية بصورة كبيرة للغاية، وهذا واضح في تعيين المرأة محافظ، ووجود 31% من أعضاء مجلس النواب سيدات، و25% من أعضاء مجالس الوزراء، و25% من المجالس المحلية.

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.

ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين فى الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

كما نص القرار على أنه لا تسرى هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات فى المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.

وصرّح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن قرار منح يوم الخميس إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، يأتى فى إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد التوسع فى تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالى على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التى تقع فى منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.






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