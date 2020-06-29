مدرب الأهلي يُفاضل بين السومة وبونجاح

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:33 ص
محمد جمال


ترددت أنباء خلال الفترةالماضية حول وجود مفاوضات من النادى الأهلى لضم صفقة من العيار الثقيل مثل بغداد بو نجاح أو عمر السومة.

وقال عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، إن عمر السومة مهاجم استثنائي والأهلي يحتاج للتعاقد معه. 

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "عمر السومة يستغل أنصاف الفرص والأهلي يستحق هذه النوعية من المهاجمين ولكن من الصعب انضمامه للقلعة الحمراء بسبب راتبه الكبير".

وتابع: "بغداد بونجاح أرى أنه مهاجم تقليدي ولا يستحق الانضمام للنادي الأهلي"

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