مدرب الأهلي:" لو باهر المحمدي بـ200 مليون يبقي رمضان صبحي بكام؟"









تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وسخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش.





وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".



