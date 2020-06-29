مدرب الأهلي:" لو باهر المحمدي بـ200 مليون يبقي رمضان صبحي بكام؟"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:19 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد جمال


تتردد أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة النادى الأهلى فى التعاقد مع باهر المحمدى لاعب الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسخر عمرو أنور، مدرب فريق الشباب بالنادي الأهلي، من تصريحات سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، بشأن سعر بيع باهر المحمدي، مدافع الدروايش. 

وأكد عمرو أنور في تصريحات عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "هو باهر المحمدي بيلعب في مركز أيه علشان يساوي 200 مليون جنيه، ولو باهر ب200 مليون فرمضان صبحي هيساوي كام ؟".

وأتم: "سعفان صديقي وباهر المحمدي لاعب جيد، ولكن مع احترامي لهما فإنه لا يساوي ذلك المبلغ وربما لا يساوي الا 50 مليون فقط"

أخبار تهمك

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 12 ساعة

قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 8 ساعات

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 10 ساعة

بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

زيدان يتغني بكريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول ويكشف موعد حسم لقب الليجا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الفنان الكوميدي محمود عزب يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة شقيقة بـ"كورونا" (فيديو)

منذ 33 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

12:35 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن