كوكا يحصد الدوري اليوناني مع أولمبياكوس









شارك مهاجم منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا فى فوز فريقه أولمبياكوس على حساب نظيره أيك أثينا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات المرحلة الرابعة من البلاي أوف لبطولة الدوري اليوناني الممتاز.





وبهذه النتيجة يحقق كوكا لقب بطولة الدوري اليوناني مع فريقه أولمبياكوس ويعد تاني مصري يحقق لقب الدوري بعد محمد صلاح الذي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز مع فريقه ليفربول.





وتعد هذه البطولة هي الثانية في مسيرة أحمد حسن كوكا الإحترافية بعد الفوز ببطولة كأس البرتغال عام 2016 مع فريقه السابق سبورتينج براجا البرتغالي.



