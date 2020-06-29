باسم مرسي: "لو عندي كورونا هقول للناس.. لإني شوفت حاجات أكبر من كدا"

قال باسم مرسى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، إن تأخر نتيجة المسحة التي أجراها مؤخرًا جعلته يلجأ إلى العزل المنزلي، تحسبًا لأي شئ، لافتًا إلى أن التأخر أصابه بحالة من القلق والإزعاج الشديدين خاصة بعد تداول أخبار تفيد بإصابته بكورونا.





وأضاف "مرسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "أنا لو عندي كورونا هطلع وأقول للناس كلها..لإني مريت بحجات أكبر من كدا بكتير".





وأشار "مرسى"، إلى أن هناك تأخر في عينة أخرى لأحد زملائه، هي التي ظهرت إيجابية، مضيفا: "لكن نتيجتي أنا سلبية ولم تظهر على أية أعراض".



