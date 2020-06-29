باسم مرسي: "لو عندي كورونا هقول للناس.. لإني شوفت حاجات أكبر من كدا"
الإثنين 29/يونيو/2020 - 03:40 ص
كـسـاب أحـمـد
قال باسم مرسى، لاعب فريق الإنتاج الحربى، إن تأخر نتيجة المسحة التي أجراها مؤخرًا جعلته يلجأ إلى العزل المنزلي، تحسبًا لأي شئ، لافتًا إلى أن التأخر أصابه بحالة من القلق والإزعاج الشديدين خاصة بعد تداول أخبار تفيد بإصابته بكورونا.
وأضاف "مرسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، قائلًا: "أنا لو عندي كورونا هطلع وأقول للناس كلها..لإني مريت بحجات أكبر من كدا بكتير".
وأشار "مرسى"، إلى أن هناك تأخر في عينة أخرى لأحد زملائه، هي التي ظهرت إيجابية، مضيفا: "لكن نتيجتي أنا سلبية ولم تظهر على أية أعراض".
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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