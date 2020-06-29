عاجل.. الفنان الكوميدي محمود عزب يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة شقيقة بـ"كورونا" (فيديو)

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:27 ص
بوابة الفجر

كشف الفنان الكوميدي محمود عزب، تفاصيل وفاة شقيقه بفيروس "كوورنا المستجد"، مشيرًا إلى أنه فوجئ بأبناء شقيقه يبلغوه عبر الهاتف بأن لدى والدهم فقدان في الشهية ولا يأكل ولا يشرب.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عى القناة الأولى المصرية، ان الأعراض تختلف من شخص لأخر.

وأشار إلى أن شقيقه أهمل الذهاب للطبيب في البداية، فظل حوال 5 أيام على هذا الوضع وبعد أن تم اصطحابه للطبيب واجرائه الإشاعات اللازمة اكتشفوا أن الرئة مصابة بالفيروس.

وأوضح محمود عزب أن حالة شقيقه ساءت بعد ذلك مباشرة إلى أن توفاه الله تعالى، مطالبًا الجميع بالحذر والحيطة ومراجعة الطبيب في حال شعورهم بأي أعراض.

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