طارق السعيد: كهربا لن ينجح مع الأهلي والحكام يجاملون الأحمر

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:12 ص
كهربا
كهربا
رامي بشاي


أكد طارق السعيد نجم الزمالك والأهلي السابق على مجاملة الحكام للأهلي على مدار التاريخ لأسباب غير معلومة للجميع في اغلب المواجهات.

وقال السعيد في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك خلال برنامج أخبارنا مع المذيعة فرح علي: قلت قبل ذلك ان الحكام "٠بيتلككوا" من اجل منح الأهلي الفوز في المباريات عن طريق التسهيل على الأحمر.

واضاف: كهربا لن ينجح في تجربته مع النادي الاهلي بسبب شخصيته المتذبذه، كان يسير بشكل رائع مع الزمالك وفجأة هرب للخارج وعاد للأهلي هذه الشخصية لن تساعده على النجاح.

وقد حرص السعيد على توجيه رسالة اعتذار إلى جماهير نادي الزمالك بعد التعاقد مع الأهلي في الوقت الذي كان واحدا من أهم العناصر في الفريق الأبيض.

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