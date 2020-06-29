رئيس لجنة مكافحة كورونا يفجر مفاجأة عن الفيروس

أوضح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن فترة حضانة فيروس كورونا من يوم إلى 14 يومًا، لافتًا إلى أن نتائج الفتح الكامل ستظهر خلال أسبوعين.





وتابع "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"،: "نحن في مرحلة الحذر الشديد، واوعى الناس تفتكر إننا قضينا على الفيروس، ولكننا نتعامل بمحاذير شديدة"، مستكملًا: "أكثر ما يقلقنا هو تصور البعض إننا انتصرنا على كورونا".





وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا،: "نترقب أي زيادة في الأعداد خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن المستشفى الميداني تؤكد جاهزية مصر لأي سيناريوهات، منوهًا بأن رهان الدولة الأساسي على وعي الشعب المصري، مؤكدًا أن الدولة تراهن على وعي المواطن لمواجهة كورونا.





وأشار إلى أن الحكومة أكدت إمكانية العودة في قرار الفتح إذا لم يكن هناك إلتزام، لافتًا إلى أن الإصابات الناتجة عن فتح المنشآت تظهر في خلال من 5 أيام إلى أسبوعين، وأنهم يتوقعون استمرار الإصابات بنفس المعدل حتى منتصف يوليو.





وأعلن "حسني"، عن انخفاض إصابات فيروس كورونا في النصف الثاني من شهر يوليو، مؤكدًا أن التوقعات تشير إلى بدء انخفاض الإصابات بداية من 15 يوليو، مؤكدً أن فيروس كورونا انخفضت حدته، ولكن زاد انتشاره.





وكشف الدكتور حسام حسني، عن أن نسبة الحالات الحرجة من 2 إلى 3%، وأن نسبة الحالات التي تحتاج إلى رعاية مركزة 10%، وأن نسبة الوفيات في مصر 4.2، وهو معدل منخفض، مشيرًا إلى أنهم وضعوا بروتوكول العلاج وفق آخر ما تتوصل إليه التجارب.





كما أكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، أن وزارة الصحة المصرية لديها رعاية وأطقم طبية على أعلى مستوى.





ونوه بأن العلاج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أبرز مشكلات فيروس كورونا، مشددًا على أنه لا يوجد علاج عبر وسائل التوصل الاجتماعي.





تعافي 400 مصاب بفيروس كورونا وخروجهم من المستشفيات





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و2789 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.