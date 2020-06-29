زيدان يتغني بكريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول ويكشف موعد حسم لقب الليجا

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:09 ص
زيدان
زيدان
علي نبوي


عبر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن سعادته عقب فوز فريقه على إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني "الليجا"، وانفراده بصدارة الترتيب.

زيدان قال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة :"يجب أن نهنئ اللاعبين، لقد كان الجهد هائلاً".

وأضاف :" لعبنا ضد صاحب المركز الأخير و لكنهم لم يبدوا بهذا السوء،  لقد أعطوا كل شيء، يجب أن نستمر، 6 نهائيات مُتبقيّة،  أنا سعيد بالمُباراة والآن علينا الراحة والاستعداد بشكل جيد".

وتابع :"لم نفز بالدوري، ولا نفكّر بهذه الطريقة، هناك الكثير المتبقي، سيتم البت في ذلك بالنهاية".

وزاد :"فريقنا صلب ، لا نريد المخاطرة بشيء، كرة القدم عبارة عن توازن، في حال لعبنا كمجموعة مع كرة وبدون سنكون بخير، السيطرة والتوازن مفاتيح المباريات".

وأشاد بكريم بنزيمة قائلا :"كريم مثير للإعجاب، لقد كان هنا منذ أحد عشر عامًا ونحن نتمتع بجودته، إنه يتحسن دائمًا كل عام ، إنه في حالة نُضج مُثيرة جدًا".

وأوضح :"كعب بنزيما اليوم أجمل من تمريرة غوتي بالكعب لكريم عام 2009 وأجمل أيضا من تمريرة الكعب التي مررها لي غوتي عام 2006".

وتابع :"بنزيمة يمكن أن يستمر في اللعب لفترة طويلة لأنه يعتني بنفسه بشكل جيد. أنا لست متفاجئا بما يفعله، نحن نستمتع بكرة القدم التي يقدمها كريم".

وأشار :"سيحدث نفس الشيء كما كان في موسم 2017، وسيتم تحديد البطل في المباراة الأخيرة. هناك 6 مباريات نهائية، علينا الراحه الآن و الاستعداد لأن الخميس قريب".


وأكمل حديثه :"راموس قام بعمل جيد ثم لقطة بنزيمة والتمريرة بالكعب، كنت متأكداً انه يستطيع اختراع شيء! الهدف كان جميل وجماعي".

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