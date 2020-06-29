بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الفوز أمام نظيره إسبانيول بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز.





وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 71 نقطة محتلا المركز الأول في جدول ترتيب الليجا، بعد أن أمس في المركز الثاني.





ويعد ريال مدريد في الوقت الحالي هو الأقرب لحصد اللقب، خاصة مع تعثر برشلونة صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، خلال الفترة الأخيرة، آخرهم أمام سيلتا فيجو بتعادل إيجابي بهدفين لمثلهما.





ويسرد الفجر الرياضي مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري بعد لقاء إسبانيول





يتبقى للملكي 6 مواجهات خلال الفترة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز.





1- الخميس 2-7-2020، يلاقي ريال مدريد خيتافي على ملعبه.





2-الأحد 5-7-2020 يواجه ريال مدريد نظيره أتلتيك بيلباو خارج ملعبه.





3- الأربعاء 8-7-2020 يواجه ريال مدريد نظيره ألافيس على ملعبه.





4- الأحد 12-7-2020 سيواجه ريال مدريد منافسه غرناطة خارج ملعبه.





5-الأربعاء 15-7-2020 سيلاقي ريال مدريد نظيره فياريال على ملعبه.





6- الأحد 19-7-2020 سيواجه ريال مدريد نظيره ليجانيس خارج ملعبه.



