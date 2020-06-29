برفقة والداته.. حسني شتا يستعيد ذكريات طفولته بهذه الصورة





ونشر شتا، منذ قليل صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وظهر بالصورة في طفولته مستعيدًا بذلك ذكرياته مع والداته، كمتا علق قائلًا: "كنت وأنا صغير عندي سنة ربنا يحفظك يا أمي ويحميكي ويخليكي يا أجمل حاجة في الدنيا".



وعلي صعيد أخر يعد مسلسل "ليالينا 80" آخر أعمال حسني شتا والذي شارك به في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداثة في إطار إجتماعي في فترة الخمسينات ، حيث تعتمد قصته على عائلتين من خلال 4 أبطال يقدمون الأدوار الرئيسية، وتدور الأحداث حولهم.



ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي وصابرين وميدو عادل ومحمد علي رزق وعماد رشاد، ومن تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.

يحرص النجم حسني شتا علي التفاعل مع جمهوره ومحبيه من حين لآخر، بنشر صور من حياته اليومية والفنية عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي .