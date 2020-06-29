بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:03 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
هدى عبدالرازق
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كواليس ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه حينها كان يشغل منصب مدير سلاح المهندسين، حيث قال: "أنا وإدارة المهندسين العسكريين عملنا كل الموانع والمكعبات الخرسانية في منطقة وسط البلد".

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه نفذ 14 مانعا في مناطق القصر العيني، وعند مجلس الوزراء، وعند السفارة الأمريكية، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "دي اللي كنا بنقوم الصبح نلاقيها موجودة".

ورد وزير النقل: "حضرتك كنت بتنام بالليل تصحي تلاقينا قفلنا الشوارع، وتقولوا مين اللي قفل الشوارع دي.. أنا بقى اللي كنت بقفل الشوارع".

وأشارت وزارة النقل، في بيان، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على أن تكون بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.

ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائي لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.

وتم عقد اجتماع مع أعضاء المجتمع المينائي بميناء نويبع البحري لبحث اجراءات استقبال العائدين وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات والإجراءات الجمركية ونقل أي حالة ايجابية بسيارات مجهزة لأماكن العزل المخصصة من وزارة الصحة وقيام مندوب من محافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع ادارة المرور بالمحافظة لخروج اتوبيسات الركاب وتسهيل مرورها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وسط البلد كامل الوزير ثورة 30 يونيو بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الفنان الكوميدي محمود عزب يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة شقيقة بـ"كورونا" (فيديو)

منذ نصف ساعة

قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 7 ساعات

بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يتغني بكريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول ويكشف موعد حسم لقب الليجا

منذ أقل من ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ ساعتين و 33 دقيقة

موضوعات متعلقة

طوارئ بموانئ البحر الأحمر لاستيعاب عودة العمالة المصرية وسفر خدمة الحجاج بموسم العمرة

طوارئ بموانئ البحر الأحمر استعدادًا لعودة العمالة المصرية بدول الخليج

بشرى سارة من وزارة النقل للمصريين العائدين من السعودية

رحلات بحرية على خط "نويبع-العقبة" لنقل المصريين من الأردن

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

12:35 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن