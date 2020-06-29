بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، كواليس ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أنه حينها كان يشغل منصب مدير سلاح المهندسين، حيث قال: "أنا وإدارة المهندسين العسكريين عملنا كل الموانع والمكعبات الخرسانية في منطقة وسط البلد".





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه نفذ 14 مانعا في مناطق القصر العيني، وعند مجلس الوزراء، وعند السفارة الأمريكية، ليعقب الإعلامي عمرو أديب: "دي اللي كنا بنقوم الصبح نلاقيها موجودة".





ورد وزير النقل: "حضرتك كنت بتنام بالليل تصحي تلاقينا قفلنا الشوارع، وتقولوا مين اللي قفل الشوارع دي.. أنا بقى اللي كنت بقفل الشوارع".





وأشارت وزارة النقل، في بيان، أنه في إطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على أن تكون بمعدل أربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والأردني نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.





ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائي لتقديم كافة التسهيلات وسرعة إنهاء الإجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبي وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.



