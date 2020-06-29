"نمبر وان" لمحمد رمضان تتخطى 150 مليون مشاهدة.. و"أنا الملك" تحقق 130 مليون (فيديو)





حققت أغنية "نمبر وان وأنا الملك "للفنان محمد رمضان، نجاحاً كبيراً عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" فوصلت نسبة مشاهدة اغنية نمبر وان إلي 150 مليون مشاهدة وأغنية "أنا الملك" إلى 130 مليون مشاهدة .واحتفل محمد رمضان بذلك النجاح حيث نشر مقطع فيديو للأغنيتين وعلق قائلا : "(نمبر وان) 150 مليون مشاهدة و(أنا الملك) 130 مليون مشاهدة ، الثقة في الله نجاح.يشار إلى أن رمضان طرح مؤخرًا أغنية "كرونا فيروس" وتعاون خلالها مع محمد سامي وتم تصويره فى أحد أماكن التصوير بالمريوطية، وصور سامى الكليب على مدار يومين وسط استعدادات كبيرة من تصميم الرقصات الاستعراضية.يذكر أن آخر عمل لمحمد سامى ومحمد رمضان مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الماضى وحقق نجاحًا، وشارك فى بطولة العمل نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، محمد علاء، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش، سلوى عثمان وأحلام الجريتلى، علاء زينهم وتأليف وإخراج محمد سامى.