وزير النقل: زيادة أسعار تذاكر القطارات عند تقديم الخدمة اللائقة (فيديو)

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن قيمة تذاكر السكك الحديدية تصل إلى مليار جنيه سنويا، فضلا عن دخل الإعلانات، وبيع الخردة، وحصيلة استثمار الأراضي، ولكن المصروفات تصل إلى 10 مليارات.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أنه يسحب من البنك المركزي على المكشوف لسد العجز، منوها بأنه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة الاكتفاء ذاتيا، و"منسحبش من البنك المركزي".





وأضاف، "أنا ابعمل كل حاجة علشان أزود الإيرادات.. ولازم نزود التذاكر ولكن عندما تصل الخدمة إلى الركاب بشكل لائق".





وأشارت وزارة النقل في بيان لها أنه في اطار التعاون والتنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين المصري والأردني، تم الاتفاق على ان تكون بمعدل اربع رحلات أسبوعيا بدءا من 29 يونيو وذلك بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والاردنى نظرا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والتي يتبعها البلدان.





ووجه وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير قيادات هيئة موانئ البحر الأحمر بالتنسيق مع محافظة جنوب سيناء وشركة الجسر العربي وأعضاء المجتمع المينائى لتقديم كافة التسهيلات وسرعة انهاء الاجراءات مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والاشتراطات الصحية الصادرة من وزارة الصحة وتوفير كادر طبى وعيادة طبية على متن السفينة وتعقيم الركاب والأمتعة والسيارات وكذلك تعقيم العبارة وتجهيزها قبل كل رحلة.



