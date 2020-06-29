نبيلة عبيد عن لوحة فنية تحمل صورتها "أجمل هدية أسعدتني"

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:00 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
شاركت الفنانة القديرة نبيلة عبيد حيث نشرت لوحة فنية تحمل صورتها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله :أجمل هدية أسعدتني وأسعدني أكتر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصي طارق المقيم في لوس إنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .

وتابعت : بائعة السمك عنوان اللوحة "لوحة مأخوذة مش شادر السمك وهو تعتبر صدمة التي تتلو الخيانة ، من شخص هو كل ماتملك صنعت معه دربك فتتفاجئ برد الجميل بالرذيل ، فالمعرف لا ينبت إلا في الأرض الطيبة .

وأنهت حديثها قائلة : اللوحة هذه بعتها عام 2017 في معرضي المشترك في فرنسا لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبية كلها شجن وحب وطموح فإشتراها ، وبعث لي رسالة فقال عندما انام انظر إلي وجهها قبل نومي فأري أحلام جميلة ، وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحة تقال هل هي أجمل مني ، وإنتم ما رأيكم بهذه الهدية.

يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان أحمد السقا وحسني شتا ولقاء الخميسي.

أخبار تهمك

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

منذ ساعة و 25 دقيقة

تركي آل الشيخ: قررت التوقف عن الكتابة في "فيسبوك"

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

زيدان يتغني بكريم بنزيمة عقب الفوز على إسبانيول ويكشف موعد حسم لقب الليجا

منذ أقل من ساعة

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

منذ حوالي 12 ساعة

أعراض قاتلة وانتشار سريع.. 4 فيروسات تهدد العالم في 2020

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الفنان الكوميدي محمود عزب يكشف تفاصيل مؤلمة حول وفاة شقيقة بـ"كورونا" (فيديو)

منذ 33 دقيقة

عاجل - مرتضي منصور يُوجه رسائل نارية.. ويشكر جماهير الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

قرار مفاجيء من محترفي الزمالك

منذ ساعتين و 20 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير كهربا من الرحيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الأهلي يصدر قراره النهائي بشأن رحيل صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد فوزه أمام إسبانيول.. مباريات ريال مدريد المتبقية في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1265 إصابة جديدة بكورونا.. و81 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. كامل الوزير يكشف عن دوره في ثورة 30 يونيو

منذ أقل من ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:17 ص

تحذير عاجل من لجنة مكافحة كورونا للمواطنين (فيديو)

وزير التعليم: اتخذنا عقوبات إدارية ضد واضعي امتحان الديناميكا

10:58 م

عاجل.. أكاذيب إثيوبية جديدة: مصر تخسر كل الأوراق.. ولن نلتزم بأي ضغوط

02:03 م

الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

12:35 ص

عاجل.. السيسي يصدر توجيهات جديدة لوزير التعليم

05:41 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: تفتيش حرب فى ليبيا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: الوتد‮.. أسطورة خيرى شلبى التى هزمت الزمن