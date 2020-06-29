نبيلة عبيد عن لوحة فنية تحمل صورتها "أجمل هدية أسعدتني"

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شاركت الفنانة القديرة نبيلة عبيد حيث نشرت لوحة فنية تحمل صورتها وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت قائله :أجمل هدية أسعدتني وأسعدني أكتر ما كتبه صاحبها الفنان العالمي العراقي الأصل قصي طارق المقيم في لوس إنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية .



وتابعت : بائعة السمك عنوان اللوحة "لوحة مأخوذة مش شادر السمك وهو تعتبر صدمة التي تتلو الخيانة ، من شخص هو كل ماتملك صنعت معه دربك فتتفاجئ برد الجميل بالرذيل ، فالمعرف لا ينبت إلا في الأرض الطيبة .



وأنهت حديثها قائلة : اللوحة هذه بعتها عام 2017 في معرضي المشترك في فرنسا لطبيب فرنسي الجنسية ، قال لي استفزتني عيني الصبية كلها شجن وحب وطموح فإشتراها ، وبعث لي رسالة فقال عندما انام انظر إلي وجهها قبل نومي فأري أحلام جميلة ، وقال لي ضاحكا زوجتي تغار من اللوحة تقال هل هي أجمل مني ، وإنتم ما رأيكم بهذه الهدية.



يذكر أن آخر أعمال نبيلة عبيد، مسلسل "سكر زيادة"، الذي شاركت به خلال السباق الرمضاني المنقضي 2020، وتدور أحداثة في إطار كوميدي أجتماعي، وشارك في بطولته الفنانة نادية الجندي وهالة فاخر، إلى جانب ظهور مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف منهم الفنان أحمد السقا وحسني شتا ولقاء الخميسي.