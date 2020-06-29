الزمالك يتعاقد مع الصفقة الخامسة

الإثنين 29/يونيو/2020 - 12:35 ص
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي


تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مع صفقة من العيار الثقيل للانتقال إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

وأكد الاعلامي أحمد جمال أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، قد نجح في ابرام صفقة خامسة لفريق الكرة بالنادي.

وقال جمال خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك:" مجلس الإدارة حسم الصفقة التي كان يحلم بها أنصار الزمالك".

وواصل:" الصفقة هي الخامسة للزمالك في فترة الانتقالات الصيفية، واللاعب يعتبر مفاجأة كونه إسم كبير في عالم كرة القدم".

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